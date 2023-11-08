Монтелла: «Меня не беспокоят травмы Гюлера, он – будущее сборной Турции»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла проведал полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера, который в этом сезоне ещё не сыграл ни одного матча после своего трансфера на «Сантьяго Бернабеу» из «Фенербахче». Напомним, перед стартом сезона Гюлер получил травму.

«Я принял решение проведать Арду Гюлера в Мадриде. Уверен, у него впереди яркое будущее, он является потрясающим талантом. Меня не беспокоят травмы Гюлера, он – будущее сборной Турции», – заявил Монтелла в беседе со Sky Sports.

Гюлер к своим 18 годам провёл 4 матча за сборную Турции, где отметился одним забитым голом.