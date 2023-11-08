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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Последняя победа «Реала» в Лиге чемпионов – это чудо, но его никто не запомнит»

08 Ноября 2023 • 14:44 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался насчёт последней победы мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Напомним, свой 14-й трофей самого престижного клубного турнира «сливочные» добыли в сезоне-2021/22.

«Команда умеет доходить до решающих стадий Лиги чемпионов, не показывая при этом должную игру. Последняя победа «Реала» в Лиге чемпионов – это чудо, но его никто не запомнит», – сказал Пике в интервью RAC 1.

Напомним, в сезоне 2021/22 «Реал» одолел в плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Практически в каждом из этих противостояний «сливочные» были близки к вылету

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Херард Пике

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Комментарии (1)
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ингерман
08 Ноября 2023 в 14:48
идиётта.. хе..
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