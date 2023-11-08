«ПСЖ» хочет купить звёздного форварда

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может сменить испанскую Ла Лигу на французский чемпионат, об этом стало известно журналистам Todofichajes.

В подписании форварда заинтересован столичный «ПСЖ». Трансферная стоимость Антуана оценивается в 25 миллионов евро. Француз связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до середины 2026 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 32-летний нападающий провел 11 поединков. Гризманн забил семь голов (два – с пенальти) и получил три желтые карточки.

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