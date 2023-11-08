Маркос Алонсо готов летом перебраться в стан конкурентов «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо ближайшим летом будет готов перебраться в стан прямых конкурентов «сине-гранатовых». По информации от Football Transfers, испанский фуллбек готов присоединиться к мадридскому «Атлетико».

У Алонсо в данный момент действует контракт до конца нынешнего сезона, после которого футболист с большой долей вероятности станет свободным агентом, ведь «Барселона» пока не намерена продлевать с ним соглашение.

Напомним, в этом сезоне 32-летний Алонсо провёл 4 матча в чемпионате Испании, где не записал на свой актив ни одного результативного действия.