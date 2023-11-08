Пике: «Не вижу никого, кто мог бы справиться лучше Хави на посту тренера «Барселоны»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике считает, что нынешний тренер команды Хави Эрнандес является идеальным наставником для «сине-гранатовых».

«Не вижу никого, кто мог бы справиться лучше Хави на посту тренера «Барселоны». Нам нужно быть терпеливыми и верить в проект. Хави знает клуб и смастерил свою игровую модель», – заявил Пике в интервью RAC1.

Напомним, Пике успел поиграть под руководством Хави в «Барселоне» один год. В прошлом сезоне перед чемпионатом мира Херард объявил о завершении карьеры футболиста. Позже Хави выиграл для «Барселоны» первый чемпионский титул Ла Лиги с 2019 года.