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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Не исключаю, что однажды стану президентом «Барселоны»

08 Ноября 2023 • 13:03 Комментировать
Барселона
...
Алавес
12.11 18:15

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике не исключает, что однажды станет президентом «сине-гранатовых». Напомним, бывший защитник сборной Испании завершил профессиональную карьеру посреди прошлого сезона перед началом чемпионата мира.

«Не исключаю, что однажды стану президентом «Барселоны», но сейчас я не держу в голове подобных мыслей. Это требует больших жертв, ты выкладываешь себя полностью ради клуба, при том, что не получаешь финансовой выгоды. Я бы рассмотрел эту возможность только из-за тесной связи с «Барселоной», ведь я чувствую, что многим обязан клубу», – цитирует Пике RAC 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике

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