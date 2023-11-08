Пике: «Не исключаю, что однажды стану президентом «Барселоны»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике не исключает, что однажды станет президентом «сине-гранатовых». Напомним, бывший защитник сборной Испании завершил профессиональную карьеру посреди прошлого сезона перед началом чемпионата мира.

«Не исключаю, что однажды стану президентом «Барселоны», но сейчас я не держу в голове подобных мыслей. Это требует больших жертв, ты выкладываешь себя полностью ради клуба, при том, что не получаешь финансовой выгоды. Я бы рассмотрел эту возможность только из-за тесной связи с «Барселоной», ведь я чувствую, что многим обязан клубу», – цитирует Пике RAC 1.