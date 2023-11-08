Мората продлил контракт с «Атлетико»

Центральный нападающий Альваро Мората заключил новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2027 года. Срок предыдущего контракта Мораты с «матрасниками» истекал летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний бомбардир сыграл десять матчей. Мората записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. После 11 поединков «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.