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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората продлил контракт с «Атлетико»

08 Ноября 2023 • 12:57 Комментировать

Центральный нападающий Альваро Мората заключил новое трудовое соглашение с мадридским «Атлетико», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2027 года. Срок предыдущего контракта Мораты с «матрасниками» истекал летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний бомбардир сыграл десять матчей. Мората записал на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. После 11 поединков «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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