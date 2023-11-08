Пике: «Я не разговаривал с Пике с момента своего ухода из «Барселоны»

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Херард Пике рассказал о своих взаимоотношениях с тренером «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом.

«Я не разговаривал с Пике с момента своего ухода из «Барселоны». Хотя, он звал меня на вечеринку в честь победы в чемпионате в конце прошлого сезона. Лапорта? С ним я разговариваю часто и довольно хорошо«», – цитирует Пике Barca Universal.

Напомним, Пике в первой половине прошлого сезона объявил о завершении карьеры. Футболист повесил бутсы на гвоздь в том числе для того, чтобы помочь «Барселоне» сократить зарплатную ведомость. Пике на момент своего ухода был одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.