Симеоне: «Гризманн станет одним из лучших футболистов в истории «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил перспективы нападающего Антуана Гризманна. Напомним, вчера вечером француз оформил дубль в ворота «Селтика» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Гризманн станет одним из лучших футболистов в истории «Атлетико», у меня нет по этому поводу сомнений, даже несмотря на то, что далеко не все были уверены в целесообразности его возвращения. Гризманн был рождён для того, чтобы играть за «Атлетико», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Гризманн в этом сезоне записал на свой счёт 11 голов во всех турнирах. 7 из них были забиты в чемпионате Испании, а остальные 4 – в Лиге чемпионов.