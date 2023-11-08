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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Гризманн станет одним из лучших футболистов в истории «Атлетико»

08 Ноября 2023 • 10:44 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
12.11 23:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил перспективы нападающего Антуана Гризманна. Напомним, вчера вечером француз оформил дубль в ворота «Селтика» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Гризманн станет одним из лучших футболистов в истории «Атлетико», у меня нет по этому поводу сомнений, даже несмотря на то, что далеко не все были уверены в целесообразности его возвращения. Гризманн был рождён для того, чтобы играть за «Атлетико», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Гризманн в этом сезоне записал на свой счёт 11 голов во всех турнирах. 7 из них были забиты в чемпионате Испании, а остальные 4 – в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн ещё теги

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