«Барселона» приняла решение по Левандовски

В каталонской «Барселоне» недовольны игрой 35-летнего польского центрфорварда Роберта Левандовски. Об этом сообщает DeadlineDayLive со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, в стане «сине-гранатовые» приняли решение подписать более молодого нападающего на место Левандовски. В связи с этим опытный голеадор может покинуть каталонский гранд. У Роберта есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и МЛС.

В текущем сезоне чемпионата Испании поляк сыграл десять матчей и записал на свой счет пять голов. Трудовое соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2026 года.