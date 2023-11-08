Камавинга рассказал о своих любимых моментах в футболке «Реала»

Полузащитник «Реал» Мадрида Эдуардо Камавинга рассказал о своих любимых моментах, которые пережил в футболке «королевского клуба». Напомним, вчера французских хавбек официально продлил своё соглашение со «сливочными» до лета 2029 года.

«Моменты, которые я никогда не забуду? Первый – это когда я прибыл сюда и подписал свой первый контракт. Второй – это когда мы выиграли Лигу чемпионов, турнир мадридского «Реала». Благодаря этому моя мечта осуществилась очень быстро, в первый же сезон», – цитирует Камавинга официальный сайт «сливочных».

В этом сезоне Камавинга провёл 12 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.