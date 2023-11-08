Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга: «Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью»

08 Ноября 2023 • 10:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался после продления контракта с «королевским клубом». Напомним, французский хавбек подписал новое соглашение сроком до лета 2029 года.

«Реал» Мадрид – это моя мечта, моя жизнь. Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью. Я очень горд остаться в этом клубе и выступать на таком стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», – сказал Камавинга в интервью официальному сайту «королевского клуба».

Камавинга выступает за мадридский «Реал» с лета 2021 года, когда перебрался из «Ренна». За этот срок француз выиграл с командой Карло Анчелотти все возможные трофеи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

Новости по матчу

10:38
Камавинга рассказал о своих любимых моментах в футболке «Реала»
16:28
Анчелотти: «Реал» не будет никого подписывать в январе» 3
16:10
«Реал» объявил о продлении контракта с Камавинга
15:38
Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»
15:14
Начо: «Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала»
14:22
Беллингем принял участие в тренировке в преддверии матча с «Брагой»
15:51
Рауль – о Беллингеме: «Я тренирую игроков того же возраста, но Джуд лучше во многих аспектах»
14:07
Пуйоль: «Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле» 1
13:49
Милитао близок к продлению контракта с «Реалом»
11:05
Анчелотти: «Лучше потерять очки в матче с «Райо Вальекано», нежели с «Барселоной» 2
10:58
Тренер «Райо Вальекано» Франсиско: «Мы закрыли пространство, которое атакуют Винисиус и Беллингем»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
10:44 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Гризманн станет одним из лучших футболистов в истории «Атлетико»
10:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Левандовски
10:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал о своих любимых моментах в футболке «Реала»
10:32 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью»
09:00 · Испания. Ла Лига
Агент Камавинга - о продлении контракта с «Реалом»: «Это мечта для каждого футболиста»
00:43 · Испания. Ла Лига
Левандовски не забивает 6 матчей подряд – худшая серия Роберта с 2011 года 1
00:27 · Испания. Ла Лига
​Жертва Дани Алвеса рассказала подробности рокового для футболиста вечера
00:07 · Испания. Ла Лига
​Агент Бэйла: «Гарету не хватает «Реала»
07 Ноября
22:58 · Испания. Ла Лига
Радимов: Захаряну полезнее быть в «Реал Сосьедаде», чем в сборной
22:42 · Испания. Ла Лига
​Президент «Атлетико»: «Симеоне будет тренировать «Атлетико» покуда сам будет хотеть»
21:51 · Испания. Ла Лига
​Куэнка: «Я понял, почему на игроков «Барселоны» оказывается такое давление»
21:08 · Испания. Ла Лига
​Бывший игрок «Барселоны» разочаровался в футболе 1
20:39 · Испания. Ла Лига
​Кунде: «В этом сезоне играю на своей позиции» 1
19:46 · Испания. Ла Лига
​Кркич: «Молодёжь не должна равняться на Месси и Роналду» 1
18:52 · Россия. Премьер-лига
Не только «Локомотив»: Верой интересуются в двух зарубежных странах
Все новости
Рекомендуем