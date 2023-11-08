Камавинга: «Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался после продления контракта с «королевским клубом». Напомним, французский хавбек подписал новое соглашение сроком до лета 2029 года.

«Реал» Мадрид – это моя мечта, моя жизнь. Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью. Я очень горд остаться в этом клубе и выступать на таком стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», – сказал Камавинга в интервью официальному сайту «королевского клуба».

Камавинга выступает за мадридский «Реал» с лета 2021 года, когда перебрался из «Ренна». За этот срок француз выиграл с командой Карло Анчелотти все возможные трофеи.