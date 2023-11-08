Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Камавинга - о продлении контракта с «Реалом»: «Это мечта для каждого футболиста»

08 Ноября 2023 • 09:00 Комментировать

Футбольный агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга, прокомментировал продление контракта со «сливочными».

«Новая сделка Эдуардо с «Реалом» - это очень значимое событие. Это мечта для каждого игрока – заключить новое соглашение с мадридским клубом. Ему здесь очень нравится. Уверен, он захочет провести всю карьеру в этой команде», - передает слова агента El Chiringuito.

Напомним, что новый контракт 20-летнего француза с мадридским топ-клубом рассчитан до лета 2029 года. Камавинга перешел в «Реал» два года назад из «Ренна».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
10:44 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Гризманн станет одним из лучших футболистов в истории «Атлетико»
10:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Левандовски
10:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал о своих любимых моментах в футболке «Реала»
10:32 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью»
09:00 · Испания. Ла Лига
Агент Камавинга - о продлении контракта с «Реалом»: «Это мечта для каждого футболиста»
00:43 · Испания. Ла Лига
Левандовски не забивает 6 матчей подряд – худшая серия Роберта с 2011 года 1
00:27 · Испания. Ла Лига
​Жертва Дани Алвеса рассказала подробности рокового для футболиста вечера
00:07 · Испания. Ла Лига
​Агент Бэйла: «Гарету не хватает «Реала»
07 Ноября
22:58 · Испания. Ла Лига
Радимов: Захаряну полезнее быть в «Реал Сосьедаде», чем в сборной
22:42 · Испания. Ла Лига
​Президент «Атлетико»: «Симеоне будет тренировать «Атлетико» покуда сам будет хотеть»
21:51 · Испания. Ла Лига
​Куэнка: «Я понял, почему на игроков «Барселоны» оказывается такое давление»
21:08 · Испания. Ла Лига
​Бывший игрок «Барселоны» разочаровался в футболе 1
20:39 · Испания. Ла Лига
​Кунде: «В этом сезоне играю на своей позиции» 1
19:46 · Испания. Ла Лига
​Кркич: «Молодёжь не должна равняться на Месси и Роналду» 1
18:52 · Россия. Премьер-лига
Не только «Локомотив»: Верой интересуются в двух зарубежных странах
Все новости
Рекомендуем