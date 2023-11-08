Агент Камавинга - о продлении контракта с «Реалом»: «Это мечта для каждого футболиста»

Футбольный агент Джонатан Барнетт, который представляет интересы полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга, прокомментировал продление контракта со «сливочными».

«Новая сделка Эдуардо с «Реалом» - это очень значимое событие. Это мечта для каждого игрока – заключить новое соглашение с мадридским клубом. Ему здесь очень нравится. Уверен, он захочет провести всю карьеру в этой команде», - передает слова агента El Chiringuito.

Напомним, что новый контракт 20-летнего француза с мадридским топ-клубом рассчитан до лета 2029 года. Камавинга перешел в «Реал» два года назад из «Ренна».