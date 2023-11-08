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Левандовски не забивает 6 матчей подряд – худшая серия Роберта с 2011 года

08 Ноября 2023 • 00:43 Комментировать

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски столкнулся с голевой засухой. Нападающий «сине-гранатовых» не может забить уже на протяжении шести матчей кряду.

Вот и сегодня в игре против «Шахтёра» в Лиге чемпионов поляк не порадовал болельщиков «Барсы» голом. Его «сухая» серия началась 26 сентября в домашней игре с «Мальоркой» в Ла Лиге (2:2). С тех пор Роберт не забил «Севилье», «Порту», мадридскому «Реалу», «Реал Сосьедаду» и, соответственно, «горнякам». Также в октябре форвард выбыл на три недели из-за травмы.

Как отмечает Opta, это худшая серия Роберта с 2011 года. Тогда он не забивал с декабря 2010 года по февраль 2011 ещё будучи игроком «Боруссии» из Дортмунда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски ещё теги
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