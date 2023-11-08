​Жертва Дани Алвеса рассказала подробности рокового для футболиста вечера

Жертва Дани Алвеса, девушка, из-за обвинения которой в изнасиловании Дани Алвес, бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса», присел на нары, рассказала подробности того вечера.

- Он пригласил меня поговорить, мы оказались в закрытом помещении. Он много говорил, рассказывал, но хотел, чтобы и я также рассказывала ему то, что он хотел услышать. Затем он раздел меня и посадил к себе на колени. В голове стучала мысль «надо уходить, надо уйти». Но он достал нож, ранил меня в ногу и начал принуждать к оральному сексу. Из-за ножа я никуда не могла уйти, - цитирует слова девушки испанское издание AS.

Напомним, что Дани Алвес уже почти год как находится в тюрьме за изнасилование 23-летней девушки. Ему грозят от 4 до 12 лет тюрьмы после вынесения судебного решения.