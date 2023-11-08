​Агент Бэйла: «Гарету не хватает «Реала»

Валлиец Гарет Бэйл покинул мадридский «Реал», сейчас он вовсю предается своему любимому гольфу, но то ли гонять мячик в лунку уже надоело, то ли ностальгия нахлынула, но Бэйл заскучал по «Реалу». Об этом общественность оповестил его агент Джонатан Барнетт, отвечая на вопросы журналистов:

- Да, скучает, и часто с восторгом рассказывает мне свои воспоминания из «Реала», - цитирует слова Барнетта El Chiringuito.

Валлийский нападающий выступал за мадридский «Реал» с 2013 по 2022 год. После ухода из мадридского суперклуба он какое-то время поиграл за американский «Лос-Анджелес».