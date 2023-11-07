​Куэнка: «Я понял, почему на игроков «Барселоны» оказывается такое давление»

Бывший футболист «Барселоны» Исаак Куэнка рассказал о том, как его разочаровал футбол, но среди скитаний по разным клубам у него есть и светлые воспоминания. В частности, сезон 2011/2012, который он провел как раз в считавшейся в тот момент лучшим клубом мира «Барселоне».

По словам Куэнки, играя за «Барселону», он понял, почему на этот клуб оказывается такое сильное давление со стороны СМИ и общественности:

- Со временем я понял, почему на игроков «Барселоны» оказывается такое большое давление. Когда играешь с такими футболистами, как Месси, Хави, Иньеста, Виктор Вальдес... Все они невероятны, - цитирует слова Куэнки ARA.