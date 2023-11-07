​Бывший игрок «Барселоны» разочаровался в футболе

Не так давно мы сообщали о том, что Исаак Куэнка, бывший игрок «Барселоны», повесил бутсы на гвоздь, объявив о завершении карьеры. Сейчас он пояснил свое решение сделать это в относительно раннем возрасте (32 года) разочарованием в футболе:

- Что я вынес из выступлений в профессиональном футболе? То, что вещи всегда идут не так, как ты хочешь. Тее кажется, что ты хорошо играешь, но потом оказывается, что кто-то все равно лучше тебя. Когда ты травмирован, о тебе забывают. К сожалению, футбол разочаровал меня. Завершение карьеры стало для меня большим облегчением, - цитирует слова Куэнки ARA.