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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бывший игрок «Барселоны» разочаровался в футболе

07 Ноября 2023 • 21:08 Комментировать (1)

Не так давно мы сообщали о том, что Исаак Куэнка, бывший игрок «Барселоны», повесил бутсы на гвоздь, объявив о завершении карьеры. Сейчас он пояснил свое решение сделать это в относительно раннем возрасте (32 года) разочарованием в футболе:

- Что я вынес из выступлений в профессиональном футболе? То, что вещи всегда идут не так, как ты хочешь. Тее кажется, что ты хорошо играешь, но потом оказывается, что кто-то все равно лучше тебя. Когда ты травмирован, о тебе забывают. К сожалению, футбол разочаровал меня. Завершение карьеры стало для меня большим облегчением, - цитирует слова Куэнки ARA.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Исаак Куэнка
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Комментарии (1)
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InterSan
07 Ноября 2023 в 21:27
Большой футбол - бизнес.
Удовольствие нужно получать в любительской лиге.
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