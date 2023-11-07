​Кунде: «В этом сезоне играю на своей позиции»

Французский защитник Жюль Кунде проводит свой второй сезон в «Барселоне» и сейчас чувствует себя много комфортнее, нежели год тому назад. Причина - Кунде переместился на свою игровую позицию, чего с ним не было в прошлом году, когда он был вынужден играть справа.

- Я счастлив, потому что теперь играю на своей позиции. В прошлом сезоне я много матчей сыграл на правом фланге, так требовал тренер. В центре я приношу больше пользы, но если потребуется, вернусь на правый фланг, - цитирует слова Кунде официальный сайт «Барселоны».

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