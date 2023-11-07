​Кркич: «Молодёжь не должна равняться на Месси и Роналду»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Боян Кркич считает, что современной молодежи не стоит равняться на Лионеля Месси и Криштиану Роналду - но не потому, что они того недостойны, а, скорее, наоборот.

- Месси, Роналду, а также некоторые выдающиеся спортсмены, вроде Надаля - это неординарные случаи. Особые. Они не могут быть примером для подражания, потому что они особенные, «не от мира сего», - цитирует слова Кркича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Кркич выступал за каталонский суперклуб с 2006 по 2011 год. В прошлом году закончил карьеру после выступлений в «Виссель Кобе».