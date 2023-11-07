Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

07 Ноября 2023 • 16:41 Комментировать
Милан
...
ПСЖ
1 3.15 X 3.60 2 2.25
Через 5 ч. 46 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В список итальянского специалиста вошли как минимум три клуба.

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не думаю, что мы увидим большой сюрприз. Всё будет как обычно. «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» – уровень больших клубов очень высок. Я думаю, испанские команды тоже поборются за трофей», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Карло дважды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера мадридского «Реала». Ещё два подобных трофея итальянец выиграл, когда находился во главе «Милана».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Карло Анчелотти Манчестер Сити ПСЖ ещё теги

Новости по матчу

13:09
«ПСЖ» не проиграет «Милану». Клиент PARI поставил на это 800 000 рублей
11:00
Милан - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09:27
Пиоли: «Я хочу, чтобы против «ПСЖ» «Милан» играл смело и уверенно»
00:10
Шкриньяр: «Доннарумма – один из самых стойких футболистов, он абсолютно спокоен»
22:42
Луис Энрике: «Мы не должны думать о первом матче с «Миланом»
22:24
Шкриньяр рассказал, что думает о «Милане»
21:50
Энрике: «Отношение болельщиков «Милана» к Доннарумме? Это нормальная ситуация»
21:20
Шкриньяр: «Маркиньос помог мне с адаптацией в «ПСЖ»
19:17
Милан — ПСЖ: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов — 7 ноября 2023
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
16:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
16:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» не будет никого подписывать в январе» 1
16:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил о продлении контракта с Камавинга официально
15:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»
15:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой»
15:14 · Испания. Ла Лига
Начо: «Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала»
14:57 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян уже адаптировался в клубе
14:30 · Испания. Ла Лига
Иско: «Счастлив находиться в таком клубе, как «Бетис»
14:22 · Испания. Ла Лига
Беллингем принял участие в тренировке в преддверии матча с «Брагой»
11:50 · Испания. Ла Лига
Месси хочет подписать в «Интер Майами» экс-игрока «Барселоны»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в полузащиту
05:41 · Англия. Премьер-лига
​Пепе Рейна хотел бы вернуться в «Ливерпуль»
04:30 · Испания. Ла Лига
Гендиректор «Атлетико» опроверг информацию о договорённости с Симеоне
04:26 · Испания. Сегунда
​Благородный Касорла отказал всем претендентам ради службы родному «Овьедо»
03:32 · Испания. Ла Лига
Гути рассказал, почему Фелиш не проявил себя в матчах с «Реалом» и «Реал Сосьедадом»
Все новости
Рекомендуем