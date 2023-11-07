Анчелотти назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал фаворитов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В список итальянского специалиста вошли как минимум три клуба.

«Кто выиграет Лигу чемпионов? Не думаю, что мы увидим большой сюрприз. Всё будет как обычно. «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Бавария» – уровень больших клубов очень высок. Я думаю, испанские команды тоже поборются за трофей», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Карло дважды выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера мадридского «Реала». Ещё два подобных трофея итальянец выиграл, когда находился во главе «Милана».