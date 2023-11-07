Анчелотти: «Реал» не будет никого подписывать в январе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предупредил болельщиков, что от клуба не стоит ожидать никакой активности в январское трансферное окно.

«Реал» не будет никого подписывать в январе. Куртуа и Милитао должны вернуться ещё до окончания сезона. Январский трансферный рынок заранее для нас закрыт», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Куртуа и Милитао перед стартом сезона получили травму крестообразных связок колена. Это повреждение поставило их под риск не сыграть в этом сезоне ни одного матча, но Анчелотти считает, что Эдер и Тибо сумеют восстановиться к весне.