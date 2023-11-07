Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» не будет никого подписывать в январе»

07 Ноября 2023 • 16:28 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти предупредил болельщиков, что от клуба не стоит ожидать никакой активности в январское трансферное окно.

«Реал» не будет никого подписывать в январе. Куртуа и Милитао должны вернуться ещё до окончания сезона. Январский трансферный рынок заранее для нас закрыт», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Куртуа и Милитао перед стартом сезона получили травму крестообразных связок колена. Это повреждение поставило их под риск не сыграть в этом сезоне ни одного матча, но Анчелотти считает, что Эдер и Тибо сумеют восстановиться к весне.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

Новости по матчу

16:10
«Реал» объявил о продлении контракта с Камавинга
15:38
Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»
15:14
Начо: «Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала»
14:22
Беллингем принял участие в тренировке в преддверии матча с «Брагой»
15:51
Рауль – о Беллингеме: «Я тренирую игроков того же возраста, но Джуд лучше во многих аспектах»
14:07
Пуйоль: «Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле» 1
13:49
Милитао близок к продлению контракта с «Реалом»
11:05
Анчелотти: «Лучше потерять очки в матче с «Райо Вальекано», нежели с «Барселоной» 2
10:58
Тренер «Райо Вальекано» Франсиско: «Мы закрыли пространство, которое атакуют Винисиус и Беллингем»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
07 Ноября 2023 в 16:55
И правильно) нах не надо никого))) авось в тройке останемся по окончании сезона)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
16:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
16:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» не будет никого подписывать в январе» 1
16:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил о продлении контракта с Камавинга официально
15:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»
15:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой»
15:14 · Испания. Ла Лига
Начо: «Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала»
14:57 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян уже адаптировался в клубе
14:30 · Испания. Ла Лига
Иско: «Счастлив находиться в таком клубе, как «Бетис»
14:22 · Испания. Ла Лига
Беллингем принял участие в тренировке в преддверии матча с «Брагой»
11:50 · Испания. Ла Лига
Месси хочет подписать в «Интер Майами» экс-игрока «Барселоны»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в полузащиту
05:41 · Англия. Премьер-лига
​Пепе Рейна хотел бы вернуться в «Ливерпуль»
04:30 · Испания. Ла Лига
Гендиректор «Атлетико» опроверг информацию о договорённости с Симеоне
04:26 · Испания. Сегунда
​Благородный Касорла отказал всем претендентам ради службы родному «Овьедо»
03:32 · Испания. Ла Лига
Гути рассказал, почему Фелиш не проявил себя в матчах с «Реалом» и «Реал Сосьедадом»
Все новости
Рекомендуем