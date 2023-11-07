Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных». Теперь контракт 20-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Камавинга пополнил состав «Реала» в 2021 году. За это время он принял участие в 114 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять голевых передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Камавинга составляет 90 миллионов евро.

Завтра, 8 ноября, «Реал» примет на своем поле «Брагу» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи — в 23:00 по мск.