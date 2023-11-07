Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не чувствует никакого негатива со стороны болельщиков. Напомним, у итальянского специалиста по окончании нынешнего сезона истекает контракт с «королевским клубом».

«Я не чувствую несправедливую критику. Наоборот, я ощущаю любовь со стороны фанатов на «Сантьяго Бернабеу». Клуб поддерживает меня каждый день. Я комфортно чувствую себя в «Реале», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Скорее всего, Анчелотти не станет продлевать контракт с «Реалом». Наиболее вероятным вариантом для итальянца является назначение в сборную Бразилии следующим летом.