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Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»

07 Ноября 2023 • 15:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не чувствует никакого негатива со стороны болельщиков. Напомним, у итальянского специалиста по окончании нынешнего сезона истекает контракт с «королевским клубом».

«Я не чувствую несправедливую критику. Наоборот, я ощущаю любовь со стороны фанатов на «Сантьяго Бернабеу». Клуб поддерживает меня каждый день. Я комфортно чувствую себя в «Реале», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Скорее всего, Анчелотти не станет продлевать контракт с «Реалом». Наиболее вероятным вариантом для итальянца является назначение в сборную Бразилии следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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