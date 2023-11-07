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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой»

07 Ноября 2023 • 15:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Брага
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08.11 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пока не знает, сможет ли полузащитник Джуд Беллингем принять участие в матче против «Браги», который состоится завтра в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой». Завтра мне предстоит принять решение. Он не закончил тренировку до конца, чтобы избежать ушибов, но Джуд чувствовал себя лучше», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем получил травму плеча в матче последнего тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано», который закончился вничью 0:0. На счету Джуда 10 голов в этом розыгрыше Ла Лиги.

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