Анчелотти: «Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пока не знает, сможет ли полузащитник Джуд Беллингем принять участие в матче против «Браги», который состоится завтра в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, сыграет ли Беллингем с «Брагой». Завтра мне предстоит принять решение. Он не закончил тренировку до конца, чтобы избежать ушибов, но Джуд чувствовал себя лучше», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Беллингем получил травму плеча в матче последнего тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано», который закончился вничью 0:0. На счету Джуда 10 голов в этом розыгрыше Ла Лиги.