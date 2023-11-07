Начо: «Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес прокомментировал слухи о будущем главного тренера команды Карло Анчелотти. Напомним, у итальянского специалиста в конце сезона заканчивается контракт с «королевским клубом». Ранее Анчелотти связывали с назначением на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала». Он невероятен. Его будущее? Лучше спросите у самого Карло», – сказал Начо на пресс-конференции.

Напомним, Анчелотти проводит свой третий сезон во главе «Реала» после возвращения в 2021 году. Итальянец в свой второй приход выиграл для «сливочных» все возможные трофеи.