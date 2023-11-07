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В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян уже адаптировался в клубе

07 Ноября 2023 • 14:57 Комментировать
Альмерия
...
Реал Сосьедад
11.11 18:15

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском клубе.

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо».

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и всё понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — цитирует Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Отметим, что завтра, 8 ноября, испанский клуб встретится с «Бенфикой» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги

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