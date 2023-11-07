Иско: «Счастлив находиться в таком клубе, как «Бетис»

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал о том, почему приостановил карьеру в прошлом сезоне. Напомним, экс-футболист мадридского «Реала» покинул «Севилью» на правах свободного агента и не выступал до лета, пока не подписал контракт с «Бетисом».

«Я принял решение приостановить профессиональную карьеру, так как нуждался в этом. Я получил большую поддержку от своей семьи, меня поддержали в психологическом плане. Сейчас я чувствую себя хорошо. Счастлив находиться в таком клубе, как «Бетис», – цитирует Иско Football Tweet.

В 12 матчах этого розыгрыша чемпионата Испании Иско отметился двумя голами и двумя ассистами.