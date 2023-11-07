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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско: «Счастлив находиться в таком клубе, как «Бетис»

07 Ноября 2023 • 14:30 Комментировать
Севилья
...
Бетис
12.11 20:30

Полузащитник «Бетиса» Иско рассказал о том, почему приостановил карьеру в прошлом сезоне. Напомним, экс-футболист мадридского «Реала» покинул «Севилью» на правах свободного агента и не выступал до лета, пока не подписал контракт с «Бетисом».

«Я принял решение приостановить профессиональную карьеру, так как нуждался в этом. Я получил большую поддержку от своей семьи, меня поддержали в психологическом плане. Сейчас я чувствую себя хорошо. Счастлив находиться в таком клубе, как «Бетис», – цитирует Иско Football Tweet.

В 12 матчах этого розыгрыша чемпионата Испании Иско отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско

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