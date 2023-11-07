Беллингем принял участие в тренировке в преддверии матча с «Брагой»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем имеет хорошие шансы на то, чтобы принять участие в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Браги». Англичанин участвовал на сегодняшней тренировке своей команды, что стало известно благодаря официальным источникам из стана «королевского клуба».

Напомним, Беллингем получил травму плеча в последнем туре чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Участие Джуда в матче с «Брагой» находилось под большим вопросом, но факт присутствия Беллингема на тренировке говорит о том, что он вполне может сыграть с «Брагой».