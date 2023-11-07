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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси хочет подписать в «Интер Майами» экс-игрока «Барселоны»

07 Ноября 2023 • 11:50 Комментировать

Ряды американского клуба «Интер Майами» может пополнить очередной известный футболист. Об этом сообщается на страницах Tribal Football.

По данным источника, во Флориду может перебраться полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. Этот переход лично лоббирует аргентинский нападающий команды Лионель Месси. Ранее игроки вместе защищали цвета каталонской «Барселоны».

35-летний хорват выступает за нынешний клуб с сентября 2020 года. Его контракт с андалусийцами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферный ценник Ивана – четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ракитич провел десять матчей, в которых забил гол и сделал ассист.

Месси назвал три слова, которые сказал себе после победы на чемпионате мира

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Лионель Месси Иван Ракитич Интер Майами трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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