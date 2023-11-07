Гендиректор «Атлетико» опроверг информацию о договорённости с Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пока не договорился с клубом о новом контракте.

По слухам, недавно распространившимся в СМИ, аргентинский специалист уже ответил согласием на предложение «Атлетико» о продлении договора. Нынешний контракт рулевого, напомним, истекает по окончании сезона.

«Чтобы продолжать рост, необходима стабильность, а для стабильности нужны результаты. Симеоне олицетворяет собой эти понятия. Надеюсь, мы продлим его контракт на три года. Договорённости пока нет, но мы находимся на правильном пути», – поведал в интервью RTVE генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.