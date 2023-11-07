Гути рассказал, почему Фелиш не проявил себя в матчах с «Реалом» и «Реал Сосьедадом»

Экс-игрок мадридского «Реала» Гути объяснил причину невзрачной игры Жоау Фелиша в последних матчах за «Барселону».

«Сине-гранатовые» уступили в «эль класико» (1:2), а туром позднее обыграли «Реал Сосьедад» (1:0), но провели не лучший матч, как признался рулевой Хави Эрнандес. По мнению Гути, португальский форвард не проявил себя в обоих случаях, однако его вины в этом не было: «Фелишу удобно играть в командах, которые держат мяч, а в играх против «Мадрида» и «Сосьедада» «Барселона» этого не делала, так что проблема не в самом игроке», – цитирует Barca Universal бывшего полузащитника «сливочных».