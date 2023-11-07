«Хетафе» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым головой, «Бавария» и «Реал» – третьи

Игроки «Хетафе» чаще всех в ведущих европейских чемпионатах забивают головой.

Испанский коллектив девять раз поразил ворота соперников со «второго этажа» в текущем розыгрыше Ла Лиги – лучший показатель среди всех представителей традиционной «большой пятёрки» лиг, докладывает Opta. Вторую строчку в рейтинге на сегодняшний день занимает берлинский «Унион» – восемь голов ударами головой. Третью место делят «Бавария», мадридский «Реал», «Рома», «Фиорентина», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Монако», «Жирона» и «РБ Лейпциг» – по шесть.

«Хетафе» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании с 15-ю очками после 12-ти туров.