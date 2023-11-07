Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым головой, «Бавария» и «Реал» – третьи

07 Ноября 2023 • 03:22 Комментировать
Гранада
...
Хетафе
11.11 20:30

Игроки «Хетафе» чаще всех в ведущих европейских чемпионатах забивают головой.

Испанский коллектив девять раз поразил ворота соперников со «второго этажа» в текущем розыгрыше Ла Лиги – лучший показатель среди всех представителей традиционной «большой пятёрки» лиг, докладывает Opta. Вторую строчку в рейтинге на сегодняшний день занимает берлинский «Унион» – восемь голов ударами головой. Третью место делят «Бавария», мадридский «Реал», «Рома», «Фиорентина», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Монако», «Жирона» и «РБ Лейпциг» – по шесть.

«Хетафе» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании с 15-ю очками после 12-ти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Монако Бавария Фиорентина Боруссия Мёнхенгладбах Хетафе Жирона Унион Берлин РБ Лейпциг ещё теги

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГРАНАДА ХЕТАФЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Кадис Кадис
1
0
5.90 1.92 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
04:30 · Испания. Ла Лига
Гендиректор «Атлетико» опроверг информацию о договорённости с Симеоне
04:26 · Испания. Сегунда
​Благородный Касорла отказал всем претендентам ради службы родному «Овьедо»
03:32 · Испания. Ла Лига
Гути рассказал, почему Фелиш не проявил себя в матчах с «Реалом» и «Реал Сосьедадом»
03:22 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» – лидер топ-5 лиг по голам, забитым головой, «Бавария» и «Реал» – третьи
03:11 · Испания. Ла Лига
Дембеле объяснил, почему решил покинуть «Барселону»
01:12 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» дожал «Кадис», проведя тайм вдесятером
06 Ноября
23:08 · Испания. Ла Лига
Клубы МЛС заинтересованы в подписании звезды «Барселоны» слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова потратить 40 млн евро на португальского игрока
21:36 · Испания. Ла Лига
Кунде ответил на вопрос о «чемпионском везении» «Барселоны» в Ла Лиге
16:09 · Испания. Ла Лига
Минасян: «Захарян точно заиграет в «Реал Сосьедаде» 1
15:51 · Испания. Ла Лига
Рауль – о Беллингеме: «Я тренирую игроков того же возраста, но Джуд лучше во многих аспектах»
15:00 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Барселона» не интересовалась мной летом»
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного игрока «Реала»
14:17 · Испания. Ла Лига
Беллингем под сомнением на матч с «Брагой» 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
Облак решил уйти из «Атлетико» - на вратаря есть три покупателя в АПЛ
Все новости
Рекомендуем