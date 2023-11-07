Дембеле объяснил, почему решил покинуть «Барселону»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, как состоялся его переход из «Барселоны».

Французский футболист перебрался в клуб Лиги 1 в августе текущего года. Парижане воспользовались пунктом отступных в контракте игрока, заплатив за трансфер 50 млн евро.

«ПСЖ» интересовался мной ещё с тех пор, как я был в «Боруссии», но в тот момент моей целью был переход в «Барселону». Были контакты и в 2019 году, а затем и этим летом. Нассер аль-Хелаифи сразу показал, что я действительно нужен клубу. Мне понравился проект.

Я планировал остаться в «Барсе», и именно обсуждения с «ПСЖ» заставили меня передумать. Дело было не в желании покинуть «Барселону», а в желании перейти в «ПСЖ», – приводит журналист Лоик Танзи слова Дембеле.