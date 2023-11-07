«Хетафе» дожал «Кадис», проведя тайм вдесятером

В заключительном матче 12-го тура Ла Лиги «Хетафе» и «Кадис» на равных бились за важные очки. Мадридцы при этом добрый тайм провели в меньшинстве, но в итоге вырвали победу и ушли от шестого подряд ничейного результата.
На 11-й минуте Роберто Наварро головой направил мяч в перекладину. Дьене Даконам был удален на 44-й минуте за удар локтем. На 76-й минуте редкий опасный момент стал голевым, Мэйсон Гринвуд доставил мяч к воротам, а Борха Майораль головой с близкого расстояния забил гол.
«Хетафе» поднялся на 11-е место, противник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха76'
Сория Давид•Дамиан Суарес• 59'Альварес Гастон• 89'Альдерете Омар• 23'Рико Диего•Кармона Хосе Анхель•Дьене Даконам 13'• 44'Максимович Неманья•Гринвуд Мэйсон 66'86' (Иглесиас Хуан (86') •Майораль Борха89' (Латаса Хуан (89') •Мата Хайме46' (Милья Луис (46')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Чуст Виктор•Эрнандес Хави V•Пирес Лукас•Наварро Роберто46' (Алекс Фернандес (46') •Куаме Роминигуе84' (Негредо Альваро (84') •Алькарас Рубен 45'62' (Эскаланте Гонсало (62') •Мачис Дарвин•Рамос Кристофер75' (Макси Гомес (75') •Рохер Марти75' (Гвардиола Серхи (75')
Запасные: Хиль Давид•Мере Хорхе•Азнар Виктор•Мбайе Мамаду•Мари Хосе
06 ноября.
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