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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» дожал «Кадис», проведя тайм вдесятером

07 Ноября 2023 • 01:12 Комментировать
Хетафе
1:0
Кадис
окончен

В заключительном матче 12-го тура Ла Лиги «Хетафе» и «Кадис» на равных бились за важные очки. Мадридцы при этом добрый тайм провели в меньшинстве, но в итоге вырвали победу и ушли от шестого подряд ничейного результата.

На 11-й минуте Роберто Наварро головой направил мяч в перекладину. Дьене Даконам был удален на 44-й минуте за удар локтем. На 76-й минуте редкий опасный момент стал голевым, Мэйсон Гринвуд доставил мяч к воротам, а Борха Майораль головой с близкого расстояния забил гол.

«Хетафе» поднялся на 11-е место, противник - 16-й.

Протокол игры  
Хетафе1:0Кадис
(1:0) Майораль Борха76'  
Сория ДавидДамиан Суарес  59'Альварес Гастон  89'Альдерете Омар  23'Рико ДиегоКармона Хосе АнхельДьене Даконам  13'  44'Максимович НеманьяГринвуд Мэйсон  66' 86' (Иглесиас Хуан ( 86') Майораль Борха 89' (Латаса Хуан ( 89') Мата Хайме 46' (Милья Луис ( 46')
Запасные: Оскар РодригесЛосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоJorge MartinМитрович СтефанФузато ДаниэлДуарте ДомингушАленья Карлес  58'
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЧуст ВикторЭрнандес Хави VПирес ЛукасНаварро Роберто 46' (Алекс Фернандес ( 46') Куаме Роминигуе 84' (Негредо Альваро ( 84') Алькарас Рубен  45' 62' (Эскаланте Гонсало ( 62') Мачис ДарвинРамос Кристофер 75' (Макси Гомес ( 75') Рохер Марти 75' (Гвардиола Серхи ( 75')
Запасные: Хиль ДавидМере ХорхеАзнар ВикторМбайе МамадуМари Хосе
06 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Хетафе

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Хетафе – Кадис: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 6 ноября 2023 года
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Сегодня, 07 Ноября
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