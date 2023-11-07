«Хетафе» дожал «Кадис», проведя тайм вдесятером

В заключительном матче 12-го тура Ла Лиги «Хетафе» и «Кадис» на равных бились за важные очки. Мадридцы при этом добрый тайм провели в меньшинстве, но в итоге вырвали победу и ушли от шестого подряд ничейного результата.

На 11-й минуте Роберто Наварро головой направил мяч в перекладину. Дьене Даконам был удален на 44-й минуте за удар локтем. На 76-й минуте редкий опасный момент стал голевым, Мэйсон Гринвуд доставил мяч к воротам, а Борха Майораль головой с близкого расстояния забил гол.

«Хетафе» поднялся на 11-е место, противник - 16-й.