Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может получить ряд выгодных предложений.

Как неоднократно сообщалось ранее, в приглашении поляка заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии – некоторые из них пытались переманить звёздного форварда ещё минувшим летом. По обновлённым данным Tudn, на 35-летнего игрока есть спрос среди клубов МЛС. Вероятно, предложение по лидеру атаки «сине-гранатовых» поступит уже зимой.

Действующий контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан до 2026 года и предусматривает опцию продления до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-футболиста «Баварии» в 30 млн евро.