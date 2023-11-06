«Барселона» готова потратить 40 млн евро на португальского игрока

Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш находится в сфере интересов «Барселоны».

Каталонский клуб активно ищет нового опорного хавбека, и одним из кандидатов считается 24-летний португалец, которого также связывали с возможным переходом в «Баварию» и «Милан». По обновлённым сведениям журналиста Тони Хуанмарти, в «Барселоне» полагают, что для приобретения Луиша будет достаточно 40 млн евро, при этом сумма отступных в контракте футболиста составляет 120 млн евро.

Флорентину Луиш провёл 11 матчей за «Бенфику» в текущем сезоне. Его соглашение с лиссабонцами рассчитано до 2027 года.