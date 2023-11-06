Кунде ответил на вопрос о «чемпионском везении» «Барселоны» в Ла Лиге

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде не скрывает, что его команде повезло добиться победы в матче против «Реал Сосьедада» (1:0).

Каталонский коллектив провёл не лучшую игру, однако сумел вырвать три очка благодаря голу Рональда Араухо на 92-й минуте. После завершения встречи Хави открыто признался, что «Барселона» не заслуживала победу.

«Чемпионское везение «Барселоны»? Да, иногда случаются матчи, когда игра не складывается. Такое происходило и в прошлом сезоне, и в будущем, возможно, повторится вновь. Важно понимать, в чём мы можем прибавить, и преодолевать трудные моменты, как мы делали это в прошлом сезоне и в последней игре», – цитирует Barca Universal Кунде.