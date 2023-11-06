Минасян: «Захарян точно заиграет в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в составе испанского клуба «Реал Сосьедад».

По мнению эксперта, чемпионат Испании хорошо подходит 20-летнему футболисту, однако ему всё равно требуется время для адаптации в новой для себя лиге.

«Испания очень подходит Захаряну, но ему нужно адаптироваться. Это не так уж и просто сделать в молодом возрасте. Он точно заиграет в «Сосьедаде», — цитирует Минасяна «РБ Спорт».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба полузащитник успел провести восемь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.