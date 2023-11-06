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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рауль – о Беллингеме: «Я тренирую игроков того же возраста, но Джуд лучше во многих аспектах»

06 Ноября 2023 • 15:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Бывший нападающий мадридского «Реала», а ныне тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема, который провёл впечатляющий стартовый отрезок дебютного сезона за «королевский клуб». На счету англичанина 13 голов во всех турнирах, 10 из которых были забиты в испанской Ла Лиге.

«Я был удивлён дебютом Беллингема, я знал его и раньше, но видеть его ближе и наблюдать за тем, чего он достиг – это нечто невероятное. «Я тренирую игроков того же возраста, но Джуд лучше во многих аспектах», – заявил Гонсалес в беседе с изданием Relevo.

Беллингем перебрался в «Реал» летом из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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