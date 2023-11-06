Беллингем под сомнением на матч с «Брагой»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем всё же может пропустить матч с португальской «Брагой», который состоится в середине этой недели в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации от инсайдера Марио Кортеханы, завтра главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вместе с медицинским штабом примет решение по поводу того, стоит ли рисковать и выпускать Беллингема на матч с «Брагой».

Напомним, Джуд сейчас является лучшим бомбардиром «Реала» во всех турнирах. В Ла Лиге англичанин забил 10 голов, а в Лиге чемпионов отличался 3 раза. Хавбек забивал в каждом еврокубковом матче своей команды в этом сезоне.