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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль: «Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле»

06 Ноября 2023 • 14:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил уровень игры нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле, им должны восхищаться на всех стадионах. Я бы с радостью поговорил с ним как коллега и рассказал, что я о нём думаю. Если бы Винисиус изменил своё отношение, он бы получил больше признания», – цитирует Пуйоля Madrid Xtra.

Напомним, Винисиус недавно продлил контракт с «королевским клубом». В его новом соглашении прописана сумма отступных, которая составляет миллиард евро.

В этом сезоне Винисиус отметился двумя голами и результативной передачей в 9 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карлес Пуйоль Винисиус Жуниор ещё теги

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