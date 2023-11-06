Пуйоль: «Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил уровень игры нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле, им должны восхищаться на всех стадионах. Я бы с радостью поговорил с ним как коллега и рассказал, что я о нём думаю. Если бы Винисиус изменил своё отношение, он бы получил больше признания», – цитирует Пуйоля Madrid Xtra.

Напомним, Винисиус недавно продлил контракт с «королевским клубом». В его новом соглашении прописана сумма отступных, которая составляет миллиард евро.

В этом сезоне Винисиус отметился двумя голами и результативной передачей в 9 матчах чемпионата Испании.