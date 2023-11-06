«Барселона» решила избавиться от двух игроков

В каталонской «Барселоне» приняли решение о расставании с двумя футболистами команды. Как стало известно журналистам Todofichajes, ряды «сине-гранатовых» покинут защитник Маркос Алонсо и хавбек Серхи Роберто.

Каталонцы могут расстаться с игроками в январское трансферное окно или по завершении сезона-2023/2024. Тренерский штаб команды во главе с Хави Эрнандесом больше не рассчитывает на этих футболистов.

Стоит отметить, что контракты Алонсо и Роберто с «сине-гранатовыми» истекают летом следующего года.

По итогам 12 туров Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице.