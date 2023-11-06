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Милитао близок к продлению контракта с «Реалом»

06 Ноября 2023 • 13:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао близок к тому, чтобы продлить свой контракт с «королевским клубом». По информации журналиста Фабрицио Романо, бразилец вскоре должен подписать новое соглашение до лета 2028 года.

Отметим, что на планы руководства «Реала» но новому контракту Милитао не повлиял тот факт, что Эдер рискует пропустить весь нынешний сезон из-за травмы крестообразных связок колена.

Напомним, Милитао за свою карьеру в мадридском «Реале» успел выиграть все возможные трофеи на клубном уровне. Перед стартом сезоне Эдер получил серьёзную травму.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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