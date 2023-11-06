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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем должен быть готов к матчу с «Брагой»

06 Ноября 2023 • 13:08 Комментировать
Реал Мадрид
...
Брага
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08.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем должен вернуться в строй к матчу четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Брагой». Об этом сообщает издание Marca.

По информации от источника, травма плеча, которую Беллингем получил во вчерашнем матче против «Райо Вальекано» оказалась несерьёзной. Тем не менее, англичанин в скором времени пройдёт обследование, в ходе которого медицинский штаб определит степень серьёзности повреждения.

В этом сезоне Беллингем забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Испании. 20-летний Джуд является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Джуд Беллингем

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