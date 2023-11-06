Беллингем должен быть готов к матчу с «Брагой»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем должен вернуться в строй к матчу четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Брагой». Об этом сообщает издание Marca.

По информации от источника, травма плеча, которую Беллингем получил во вчерашнем матче против «Райо Вальекано» оказалась несерьёзной. Тем не менее, англичанин в скором времени пройдёт обследование, в ходе которого медицинский штаб определит степень серьёзности повреждения.

В этом сезоне Беллингем забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Испании. 20-летний Джуд является лучшим бомбардиром Ла Лиги.