Месси сделал важное заявление и разрушил мечты фанатов «Барселоны»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал четкий ответ на вопрос о возможном возвращении в каталонскую «Барселону». Аргентинец является воспитанником «сине-гранатовых».

«Барселона»? Нет, без шансов», - сказал 36-летний футболист в разговоре с журналистом Lequipe.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Затем он на правах свободного агента перешел во французский «ПСЖ», где провел два сезона. С лета 2023 года аргентинец является игроком «Интер Майами».

В конце октября Лионель в очередной раз стал обладателем «Золотого мяча». Он выиграл эту награду в восьмой раз.

Месси: «Мбаппе может выигрывать «Золотой мяч» каждый год»