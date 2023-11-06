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Месси сделал важное заявление и разрушил мечты фанатов «Барселоны»

06 Ноября 2023 • 12:34 Комментировать (2)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал четкий ответ на вопрос о возможном возвращении в каталонскую «Барселону». Аргентинец является воспитанником «сине-гранатовых».

«Барселона»? Нет, без шансов», - сказал 36-летний футболист в разговоре с журналистом Lequipe.

Месси выступал за первую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Затем он на правах свободного агента перешел во французский «ПСЖ», где провел два сезона. С лета 2023 года аргентинец является игроком «Интер Майами».

В конце октября Лионель в очередной раз стал обладателем «Золотого мяча». Он выиграл эту награду в восьмой раз.

Месси: «Мбаппе может выигрывать «Золотой мяч» каждый год»

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2)
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Alex1972
06 Ноября 2023 в 14:08
Это правильно..
Wetr123
06 Ноября 2023 в 12:58
Уши прикольные...
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