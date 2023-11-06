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Тренер «Райо Вальекано» Франсиско: «Мы закрыли пространство, которое атакуют Винисиус и Беллингем»

06 Ноября 2023 • 10:58 Комментировать
Райо Вальекано
...
Жирона
11.11 16:00

Главный тренер «Райо Вальекано» Франсиско прокомментировал итоги выездного матча с мадридским «Реалом». Напомним, поединок вчера вечером завершился вничью 0:0.

«Мы контролировали игру за счёт того, что закрыли пространство, которое чаще всего атакуют Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Мы контролировали соперника. Лука Модрич хорошо находил пространство, в котором они могли нам навредить. Мы стали лучше играть после того, как Модрича заменили», – сказал Франсиско на пресс-конференции.

Напомним, своей потерей очков мадридский «Реал» позволил «Жироне» стать единоличным лидером Ла Лиги с отрывом в два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Франсиско ещё теги

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