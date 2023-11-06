Уткин: «Не знаю, как Захарян найдёт себя в такой игре «Реал Сосьедада»

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Сосьедад».

«Сильное впечатление субботы - игра «Сосьедада» с «Барселоной». В этом году «Барсу» так не гоняли. Не знаю, как найдёт себя вот в такой игре Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0 благодаря голу Араухо в добавленное время.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом, подписав шестилетнее трудовое соглашение. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.