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Уткин: «Не знаю, как Захарян найдёт себя в такой игре «Реал Сосьедада»

06 Ноября 2023 • 10:53 Комментировать

Блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Сосьедад».

«Сильное впечатление субботы - игра «Сосьедада» с «Барселоной». В этом году «Барсу» так не гоняли. Не знаю, как найдёт себя вот в такой игре Захарян. Впрочем, я и не обязан это знать», - оставил сообщение Василий в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0 благодаря голу Араухо в добавленное время.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом, подписав шестилетнее трудовое соглашение. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Василий Уткин Арсен Захарян ещё теги
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