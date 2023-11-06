Вратарь «Райо Вальекано» рассказал о столкновении с Винисиусом

Страж ворот «Райо Вальекано» Столе Димитриевски рассказал о столкновения с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жунором после очного поединка команд в 12-м туре чемпионата Испании.

«Жуниор – великий футболист. Это нормальная игровая ситуация, особенно в таком напряженном матче. Это часть игры, поэтому не стоит придавать эпизоду огромного значения», - передает слова голкипера газета Marca.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

После 11 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Райо» находится на девятой позиции.