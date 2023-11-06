Анчелотти сообщил плохие новости о Беллингеме

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о повреждении полузащитника Джуда Беллингема после матча с «Райо Вальекано» (0:0) в рамках 12-го тура чемпионата Испании.

«У Джуда проблема с плечом. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование. Очень надеемся, что Беллингем сможет сыграть в следующем поединке Лиги чемпионов», - передает слова итальянского специалиста Football Espana.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний английский полузащитник сыграл 11 поединков. Беллингем записал на свой счет десять забитых мячей и две результативных передач.

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